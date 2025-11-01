Serikspor 4-0 Adana Demirspor — Sinan Paşalı ve Hilmi Bozkurt’un Maç Yorumu

Serikspor 4-0 Adana Demirspor: Sivas 4 Eylül'de farklı galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Serikspor, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik sorumluları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Serikspor Teknik Sorumlusu Sinan Paşalı

Sinan Paşalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan galibiyetten memnuniyet duyduklarını belirtti. Paşalı, "5 haftadır galip gelemedikleri bir seri olduğunu" anımsatarak, "Son iki maçımızı da kayıp etmiştik. Üç puan almak ve yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Hem kendi oyuncularımızı hem de rakip takımdaki genç oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim." dedi.

Paşalı ayrıca skordan çok oyuncuların mücadelesine vurgu yaptı: "Genç kardeşlerimiz sahada gerçekten çok özverili bir mücadele gösteriyorlar. Ben de Adana Demirspor camiasında geçen yıl bir dönem çalıştım. O camianın ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Skordan çok genç kardeşlerimizin vermiş olduğu mücadele çok takdire şayan, inşallah içlerinden de Türk futboluna çok büyük emekler verecek futbolcular çıkacaktır. Sonuç olarak iyi bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adana Demirspor camiasına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt

Hilmi Bozkurt ise Serikspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek genç oyuncularını özellikle ikinci yarıdaki mücadeleleri nedeniyle övdü: "Gençlerimizi özellikle ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bize göre sahada güzel şeyler de vardı. Buna hangi pencereden baktığımıza bağlı, bu gayretlerini 10 kişi kalmalarına rağmen rakibe de saygı göstererek, oyunu çirkinleştirmeden verdiler. Bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Bozkurt, yenilen gollerde bireysel hatalar olduğunu kabul ederek genç futbolcuların gelişimine vurgu yaptı: "Yediğimiz gollerde bireysel hatalarımız vardı ama hep söylüyoruz hata yapacağız. Gençlerimiz gelişiyor. Bunu ısrarla söylemek istiyorum. Güzel de gayretleri var. Onların verdiği emeğe saygı duymak lazım, Adana Demirspor Kulübü olarak bu gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimize bu emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim için güzel bir maç oldu. Mağlubiyet hoş bir şey değil ama bulunduğumuz şartlar var. Çok da konuşmak istemiyorum. Bu kadar güzel gayret veren gençleri az önce soyunma odasında da tebrik ettim. Serikspor'a da bundan sonra başarılar diliyorum."

