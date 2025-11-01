Serikspor 4-0 Adana Demirspor — Sinan Paşalı ve Hilmi Bozkurt’un Maç Yorumu

Serikspor, Trendyol 1. Lig 12. haftasında Sivas 4 Eylül'de Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Teknik sorumlular Sinan Paşalı ve Hilmi Bozkurt maç sonu değerlendirmesinde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.11.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 21:53
Serikspor 4-0 Adana Demirspor — Sinan Paşalı ve Hilmi Bozkurt’un Maç Yorumu

Serikspor 4-0 Adana Demirspor: Sivas 4 Eylül'de farklı galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Serikspor, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik sorumluları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Serikspor Teknik Sorumlusu Sinan Paşalı

Sinan Paşalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan galibiyetten memnuniyet duyduklarını belirtti. Paşalı, "5 haftadır galip gelemedikleri bir seri olduğunu" anımsatarak, "Son iki maçımızı da kayıp etmiştik. Üç puan almak ve yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Hem kendi oyuncularımızı hem de rakip takımdaki genç oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim." dedi.

Paşalı ayrıca skordan çok oyuncuların mücadelesine vurgu yaptı: "Genç kardeşlerimiz sahada gerçekten çok özverili bir mücadele gösteriyorlar. Ben de Adana Demirspor camiasında geçen yıl bir dönem çalıştım. O camianın ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Skordan çok genç kardeşlerimizin vermiş olduğu mücadele çok takdire şayan, inşallah içlerinden de Türk futboluna çok büyük emekler verecek futbolcular çıkacaktır. Sonuç olarak iyi bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adana Demirspor camiasına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt

Hilmi Bozkurt ise Serikspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek genç oyuncularını özellikle ikinci yarıdaki mücadeleleri nedeniyle övdü: "Gençlerimizi özellikle ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bize göre sahada güzel şeyler de vardı. Buna hangi pencereden baktığımıza bağlı, bu gayretlerini 10 kişi kalmalarına rağmen rakibe de saygı göstererek, oyunu çirkinleştirmeden verdiler. Bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Bozkurt, yenilen gollerde bireysel hatalar olduğunu kabul ederek genç futbolcuların gelişimine vurgu yaptı: "Yediğimiz gollerde bireysel hatalarımız vardı ama hep söylüyoruz hata yapacağız. Gençlerimiz gelişiyor. Bunu ısrarla söylemek istiyorum. Güzel de gayretleri var. Onların verdiği emeğe saygı duymak lazım, Adana Demirspor Kulübü olarak bu gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimize bu emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim için güzel bir maç oldu. Mağlubiyet hoş bir şey değil ama bulunduğumuz şartlar var. Çok da konuşmak istemiyorum. Bu kadar güzel gayret veren gençleri az önce soyunma odasında da tebrik ettim. Serikspor'a da bundan sonra başarılar diliyorum."

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Serikspor, Adana...

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Serikspor, Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Serikspor, Adana...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep Esnafında Ziraat Türkiye Kupası Heyecanı Zirveye Ulaşıyor
2
Serikspor 4-0 Adana Demirspor — Sinan Paşalı ve Hilmi Bozkurt’un Maç Yorumu
3
Marmaris Yarış Haftası: 'Coğrafi Rota'da 113 Yelkenli ve 1100 Sporcu
4
Engin Kara Avrupa Şampiyonası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı
5
Yusuf Fehmi Genç 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu oldu
6
ÇİMSA ÇBK Mersin 83-69 Umana Reyer Venezia — FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet
7
İstanbul Tenis Eğitim Merkezi yenilenen altyapısıyla yeniden açıldı

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde