Serikspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı — 1 Kasım Sivas

Serikspor, Trendyol 1. Lig 12. haftasında 1 Kasım Cumartesi Sivas'ta Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına Kadriye'de başladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 21:05
Serikspor, Adana Demirspor randevusuna hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u 1 Kasım Cumartesi günü Sivas'ta konuk edecek olan Serikspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Yeşil-beyazlı ekip, Kadriye'deki Serikspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda dün Aliağa Futbol ile oynanan maçın ilk 11'inde forma giyen oyuncular idmanda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas, şut ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Maçın oynanacağı stat ve sonraki hazırlık

Sahasındaki tadilat nedeniyle iç saha karşılaşmasını BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynayacak olan Serikspor, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kadriye'de yer alan Serikspor Tesisleri'ndeki idmana Marcos Silva da katıldı.

