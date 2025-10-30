Serikspor, Adana Demirspor Maçı İçin Sivas'ta Hazırlıklarını Sürdürdü

Serikspor, 1 Kasım'daki Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Kadriye'de sürdürdü; karşılaşma Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:55
Trendyol 1. Lig 12. hafta | 1 Kasım Cumartesi

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u 1 Kasım Cumartesi günü Sivas'ta konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Kadriye Mahallesi'ndeki Serikspor Tesisleri'nde yapılan antrenmana, yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas, şut ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Antalya ekibi, sahasındaki tadilat nedeniyle karşılaşmayı Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynayacak. Hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Kadriye Mahallesi'ndeki Serikspor Tesisleri'nde yapılan antrenmana, Marcos Silva da katıldı.

