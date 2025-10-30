Serikspor, Adana Demirspor Maçı İçin Sivas'ta Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig 12. hafta | 1 Kasım Cumartesi

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u 1 Kasım Cumartesi günü Sivas'ta konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Kadriye Mahallesi'ndeki Serikspor Tesisleri'nde yapılan antrenmana, yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas, şut ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Antalya ekibi, sahasındaki tadilat nedeniyle karşılaşmayı Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynayacak. Hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

