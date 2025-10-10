Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler İçin Hazırlıklara Başladı — 19 Ekim

Serikspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına Belek'te başladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 22:58
Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler İçin Hazırlıklara Başladı — 19 Ekim

Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler İçin Hazırlıklara Başladı

Serikspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada 4 gün izin kullanan yeşil-beyaz ekip, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında toplandı.

Hazırlık Detayları

Teknik direktör Sergey Yuran yönetimindeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alan, hücum, savunma ve kenar orta gol vuruşu çalışması yapıldı.

Serikspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk...

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, Seriksporlu oyuncu Erhan Çelenk de katıldı.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk...

İLGİLİ HABERLER

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
2
PFDK'dan Kasımpaşa Teknik Direktörü Uğurlu'ya Cezalar
3
Icardi’ye Real Madrid baskısı! Galatasaray’dan net cevap…
4
Sivas'ta "Zirvedeki Yiğidolar" Ödül Töreni: 29 Sporcuya Altın Hediye
5
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda Kazananlar Belli Oldu
6
Abdullah Kayapınar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
7
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: ABD Kadınlar Yüzmede Altın Madalyayı Kaptı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi