Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler İçin Hazırlıklara Başladı — 19 Ekim

Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler İçin Hazırlıklara Başladı
Serikspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada 4 gün izin kullanan yeşil-beyaz ekip, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında toplandı.
Hazırlık Detayları
Teknik direktör Sergey Yuran yönetimindeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alan, hücum, savunma ve kenar orta gol vuruşu çalışması yapıldı.
Serikspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
