Sessiz Ejderhalar: Eskişehir'in İşitme Engelli Kadın Dragon Bot Takımı Farkındalık İçin Kürek Çekti

Sessiz Ejderhalar: Eskişehir'in İşitme Engelli Kadın Dragon Bot Takımı

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de kurulan Sessiz Ejderhalar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, spor aracılığıyla engellerin aşılabileceğini göstermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına başladı.

Kuruluş ve amaç

Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ve İşitme Engelliler Birliktelik Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ekip, Türkiye'nin ilk işitme engelli kadın dragon bot takımı olarak tarihe geçti. Takım, engelli bireylerin sporda temsilini artırmayı ve toplumda işitme engelliler konusunda duyarlılık oluşturmayı hedefliyor.

Festivalde ilk deneyim ve hazırlık

Takım, 20-21 Eylül'de İstanbul Maltepe'de düzenlenen Dragon Festivali'ne, evlerde bulunan temizlik sopalarını kürek olarak kullanarak hazırlandı. Su üzerinde daha önce antrenman yapma imkanı bulamayan ekip, katıldıkları ilk yarışta 45 takım arasında gönder aldı ve ilk kez suda kürek çekti.

Takımın koordinatörü ve mentörü Özlem Kanat Örneksoy, dragon bot sporuyla tanıştırdığı ekibe ritim koçluğu yaptığını belirterek, ekipteki motivasyonu vurguladı. Örneksoy, Eskişehir koşullarının suya inmek için elverişli olmadığını ancak bunun engel oluşturmadığını söyledi.

Mesaj, deneyimler ve gelecek planları

Örneksoy, takımla ilgili duygularını şu sözlerle özetledi: “Kadının gücü, sessizliği ve denizleri aştı. Hayatı paylaşmak için engel olduğunu düşünmüyoruz. Birçok farklı ildeki dragon yarışlarına katılarak işitme engellilerle ilgili farkındalık oluşturacağız.”

Takım kaptanı 43 yaşındaki Hatice Taşdemir, işitme engelli bir kadın olarak ilk defa dragon bot deneyimi yaşadığını ve festivalde heyecanlandığını anlattı: “Suya hiç inmeden hazırlandık. Orada ilk kez suda kürek çektik. Davulun sesini vücudumuzda hissederek ritim tuttuk. Birinci olmak değil, farkındalık oluşturmak ve gücümüzü göstermek önemliydi.”

Takım üyelerinden Bilge Sinem İbiş, kadın dayanışmasını ve güçlerini temsil etmekten gurur duyduklarını belirtirken, takımda yer alan mühendis İlayka Adıgüzel ise kısa sürede yarışa hazırlandıklarını ve bununla engelli ve kadın olmanın sınır koyamayacağını gösterdiklerini söyledi: “Gelecek nesillere örnek olmak istiyoruz.”

Sessiz Ejderhalar, temizlik sopalarını kürek olarak kullanarak çıktıkları bu yolda, ileri dönemde farklı illerde düzenlenecek dragon yarışlarına katılarak hem kadınların spor temsilini güçlendirmeyi hem de işitme engellilerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Eskişehir'de işitme engelli kadınlardan oluşan "Sessiz Ejderhalar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı", spor aracılığıyla engellerin aşılabileceğini kanıtlamayı hedefliyor.