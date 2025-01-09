Seth Quintero ve Luciano Benavides, 2025 Dakar Rallisi'nin 5. Etabını Kazandı

2025 Dakar Rallisi'nin 5. etabında Seth Quintero ve Luciano Benavides zafer elde etti. Ralli, Suudi Arabistan'da gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:59
Seth Quintero ve Luciano Benavides, 2025 Dakar Rallisi'nin 5. Etabını Kazandı

2025 Dakar Rallisi'nde Şampiyonlar Belirlendi

2025 Dakar Rallisi'nin 5. etabında, otomobil kategorisinde ABD'li Seth Quintero ve motosiklet sınıfında Arjantinli Luciano Benavides zirveye çıkarak büyük bir başarı elde ettiler. Suudi Arabistan'da düzenlenen bu zorlu yarışta, Alula ile Hail kentleri arasındaki 428 kilometrelik parkur geçildi.

Quintero İkinci Etap Galibiyetini Elde Etti

Otomobil sınıfında Toyota Gazoo ekibinden Seth Quintero, 4 saat 32 dakika 53 saniyelik süreyle en iyi zamana imza atarak rallideki ikinci etap galibiyetini kazanmış oldu. Ancak, 5 kez şampiyon olmuş olan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), 10 dakikalık cezasının ardından etap galibiyetini kaybetti ve bir saniye farkla ikinci sıraya yerleşti. İsveçli Mattias Ekström (Ford M-Sport) ise liderin sadece 8 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

Genel Klasmanda Henk Lategan Zirvede

Genel klasmanda, Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo) 28 saat 10 dakika 11 saniyelik derecesiyle Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi'nin (Overdrive) 10 dakika 17 saniye önünde birinci sırada yer alıyor.

Benavides'ten Etap Galibiyeti

Motosiklet kategorisinde ise, Red Bull KTM takımından Luciano Benavides 4 saat 53 dakikada rakiplerini geride bırakarak ilk etap galibiyetini kazandı. Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda), iki dakika ceza alarak 47 saniye geride ikinci sırayı, Şilili Jose Ignacio Cornejo (Hero) ise 1 dakika 31 saniye geride üçüncü sırayı aldı.

Genel Klasmanda Daniel Sanders Liderliğini Sürdürüyor

Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), 30 saat 20 dakika 15 saniyelik süresiyle İspanyol Tosha Schareina'nın (Monster Energy Honda) 7 dakika 2 saniye önünde genel klasmanda zirvedeki yerini koruyor.

Bir Günlük Ara Sonrasında 6. Etap

Dakar Rallisi'nin 6. etabı, bir günlük aranın ardından Hail ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 605 kilometrelik parkurda 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak tarihinde Shubaytah kentinde sona erecek.

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