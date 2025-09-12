Şeyma Düztaş Dünya Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Liverpool'da +80 kg'da yarı finalde elendi

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Şeyma Düztaş, kadınlar +80 kilogram kategorisinde bronz madalya elde etti.

Şeyma, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran ile karşılaştı. Hakemlerin değerlendirmesi sonucu maç 5-0 rakibinin lehine sonuçlandı ve Şeyma finale yükselemedi.

Bu sonuçla Şeyma Düztaş, büyükler kategorisindeki dünya şampiyonalarında kariyerinin ilk madalyasını bronz olarak kazandı ve şampiyonayı madalya ile tamamladı.