Shovkovskyi: "Rakibimiz çok güçlü, ikinci gole kadar şanslarımızı kullanamadık"

Dinamo Kiev teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, Samsunspor'a 3-0 yenildikleri maçta savaşın etkisi ve kadro sorunlarının sonuçlara yansıdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 00:42
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor'a 3-0 yenilen Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maçın kırılma anı

Shovkovskyi, müsabakanın başında yenilen golün takımın moralini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu golle birlikte oyuncularımın morali bozuldu. Ancak yine de beş pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Yediğimiz ikinci gole kadar iyi oynadık ama şanslarımızı kullanamadık." ifadelerini kullandı.

Savaşın ve kadro eksikliğinin etkisi

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Shovkovskyi, "Genç takımdan aramıza 9 oyuncu katıldı. Avrupa’da kalan 4 maçımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Tecrübeli teknik adam, ülke içindeki koşulların moralleri olumsuz etkilediğini ve yeni oyuncuların ülkeye gelmek istemediğini söyleyerek, "Açık konuşursak Ukrayna’daki durumlardan dolayı moralimiz yok. Yeni oyuncular ülkemize gelmek istemiyor. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Sonuçlar bu nedenle böyle kötü olabiliyor. Savaş başladıktan sonra akademimizdeki oyuncular yurt dışına gitti. Bugün sadece futbol için değil, tüm Ukrayna için çok zor bir gün. Çünkü yalnız kaldık. Ülkemizde bu konuda herkes çok yoruldu. O nedenle sadece oyun konuşmak istiyoruz." diye konuştu.

