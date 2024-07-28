Sibel Altınkaya'nın Paris 2024 Olimpiyatları Macerası Sona Erdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Sibel Altınkaya'nın Son Maçı

Masa tenisinde ülkemizi temsil eden sporcu Sibel Altınkaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda umutlarıyla mücadele etti. Ancak, milli sporcumuz ilk turda elendi.

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South Paris Arena'da gerçekleşen son 64 turu karşılaşmasında, Sibel Altınkaya 61 yaşındaki Çin kökenli Lüksemburglu sporcu Ni Xia Lian ile karşı karşıya geldi.

Sibel'in set sonuçları şöyle sıralandı: 3-11, 7-11, 11-9, 12-10 ve 6-11. Bu sonuçlarla Sibel Altınkaya, Olimpiyat oyunlarına veda etti.

Ülkemizi Gururlandıran Performans

Altınkaya'nın rekabetçi ruhu ve çabaları, gelecek turnuvalarda daha iyi sonuçlar elde etmesi için bir motivasyon kaynağı olacak.