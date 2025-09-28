Siirtli 12 Yaşındaki Muhammed Sağır İlk Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Siirt'te ailesinin 'uslu dursun' diyerek spora yönlendirdiği 12 yaşındaki Muhammed Sağır, Tokat'taki Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 5 maçı kazanıp altın madalya aldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:04
MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te ailesinin "uslu dursun" diye spora yönlendirdiği 12 yaşındaki Muhammed Sağır, ilk katıldığı ulusal şampiyonadan zaferle döndü.

Genç sporcunun yükselişi

Merkez Hürriyet Ortaokulunda okuyan Muhammed, evde sık sık yaramazlık yaptığı gerekçesiyle ailesi tarafından geçen yıl özel bir boks kulübüne verildi. Kulübe uyum sağlayan Muhammed, kısa sürede kendini geliştirerek müsabakalara katılacak seviyeye geldi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından temmuzda Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Muhammed, çıktığı beş maçı da kazanarak altın madalya elde etti.

Başarısını sürdürmek için okul çıkışlarında ve hafta sonları belirlenen saatlerde salona gelerek antrenmanlarına devam ediyor; gelecek yıl yapılacak müsabakalara hazırlanıyor.

Genç şampiyonun sözleri

"Şampiyon olmak güzel bir duygu" diyen Muhammed Sağır, katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ve ileride büyük bir boksör olup Avrupa ile dünya şampiyonalarında ülkesini temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

"Boksa başladığım zaman kimse bana güvenmiyordu. Ailem ve çevrem de bana güvenmiyordu ama hocam bana güvendi. Beraber başardık. Altın madalya alırken hocamla birlikte ağladık. Şampiyon olmak güzel bir duygu. İleride şampiyonluklar elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Antrenörün değerlendirmesi

Antrenör Selami Gül ise uzun yıllar boks yaptıktan sonra son iki yıldır antrenörlük yaptığını, çocuk ve gençlere boksu sevdirmeye çalıştığını söyledi. Muhammed'in gelecek adına umut vadettiğini belirten Gül, çocuğun kenar mahallede yaşayan, maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olduğunu ve ailenin yaramazlık gerekçesiyle kendileriyle iletişime geçtiklerini anlattı.

Gül, "Baktık ki onda bir cevher var, onu boksa yönlendirdik. Kötü yerlere yöneleceğine onu spora teşvik ettik. Çok şükür bu sene ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 5 maç alarak hem de üstün performans sergileyerek Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalya kazandığında yaşadığımız duygu tarif edilemezdi. Şampiyonluk maçının ardından yanıma geldi, gözlerinin dolduğunu gördüm. Hakem elini kaldırdıktan sonra ring kenarına gelip bana sarıldı ve ağladı. Ben de duygulandım, birlikte ağladık. Bu, benim için harika bir andı ve ömür boyu unutamayacağım bir anı oldu."

