Siltaş Yapı Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Geçti

Siltaş Yapı Pendikspor, Erzurumspor FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Teknik sorumlular Taylan Temel ve Hakan Kutlu, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 17:50
Siltaş Yapı Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Geçti

Siltaş Yapı Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Erzurumspor FK'yu 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik sorumlusu Taylan Temel, takımının oyunda iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Maç Sonrası Değerlendirmeler

Temel, rakiplerinin maça daha hızlı başladığını ve çabuk bir gol bulduğunu ifade ederek, "Ancak oyuncularım hemen ardından oyuna tutunmak için gereken refleksi gösterdi. Duran toptan alınan penaltıyı değerlendirerek bu noktada moral kazandık." dedi.

Takımın güçlü ataklarla sonuca gitmeye çalıştığını belirten Temel, "Duran topları da çok iyi kullandık. Sonuçtan memnunuz, rakibimizi de tebrik ediyoruz, onlar da iyi bir mücadele verdiler." şeklinde konuştu.

Hakem kararlarına ilişkin yapılan bir soruya Temel, "Hakemler hakkında yorum yapmam. Ancak hakem, maçı adaletli yönetti ve kararlarında hatalı olduğunu düşünmüyorum." diye yanıtladı.

Hakan Kutlu: "Erzurumspor'u Hedeflediğimiz Yere Getireceğiz"

Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, maçın başlangıcını iyi yönettiklerini belirtirken, 2-0'lık üstünlüğü yakaladıktan sonra gelişen olayların kendileri açısından talihsiz olduğunu söyledi. "Gördüğümüz kırmızı kart, belki de hakemin doğru verdiği tek karardı. Golleri bireysel hatalardan yedik, ancak verilen fauller tartışmalıydı." dedi.

Kutlu, oyuncularını 85 dakika boyunca 10 kişi kalmalarına rağmen gösterdikleri üstün mücadele için tebrik etti. "3-3'lük skoru da yakalayabileceğimizi düşündük, zor şartlarda üstün bir performans sergilediler. Bu sezon hedefimize ulaşacağız, birlikteliğimizi artırmak için bu tür zorluklara göğüs gereceğiz." dedi.

Hakem kararları hakkında şaşkınlık yaşadığını belirten Kutlu, "Türkiye'nin elit hakeminin VAR'a çağırdığı bir pozisyonda, 1. Lig hakeminin verdiği kararlar arasında ciddi farklılıklar var. Bu durumu aşmak için daha da güçleneceğiz ve Erzurumspor'u hedeflediğimiz yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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