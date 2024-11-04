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Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK'yi 1-0 Yenerek 11. Haftayı Kazançla Tamamladı

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 22:47
Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK'yi 1-0 Yenerek 11. Haftayı Kazançla Tamamladı

Futbol: Trendyol 1. Lig Güncel Gelişmeleri

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında heyecan dolu bir mücadele yaşandı.

Siltaş Yapı Pendikspor'un Başarısı

Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK ile oynadığı karşılaşmada sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuç, Pendikspor'un ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.

Karşılaşmanın Önemi

Bu karşılaşma, Pendikspor için yalnızca bir galibiyet değil, aynı zamanda taraftarlarına moral kaynağı oldu. Takım, ligdeki rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde önemli bir kazanım elde etti.

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