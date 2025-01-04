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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ü Mağlup Etti

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 23:59
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ü Mağlup Etti

Siltaş Yapı Pendikspor, Fatih Karagümrük'ü Deplasmanda Geçti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Pendik ekibi, deplasmanda oynadığı maçı 2-0 gibi net bir skorla kazandı.

Bu galibiyet, Siltaş Yapı Pendikspor'un ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Takım, bu kritik maçta sahadan galip ayrılarak puan sıralamasında daha üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı.

Fatih Karagümrük ise bu sonuçla birlikte istediği performansı sergileyemeyerek, ligdeki sıkıntılı dönemine devam etti. Takım, önünde kalan maçlarda toparlanmak için çaba gösterecektir.

Maçın Detayları

Maçta siltaş Yapı Pendikspor'un gollerini atan oyuncuların performansı dikkat çekti. Takım, etkili futboluyla rakibini zor durumda bıraktı.

Bu sonuç, Siltaş Yapı Pendikspor için moral kaynağı olurken, Fatih Karagümrük içinse tedirgin edici bir tablo oluşturdu.

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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ü Mağlup Etti

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