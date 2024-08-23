Simon Kjaer, Danimarka Milli Takımı'na Veda Etti

Simon Kjaer'in Milli Takım Kariyerine Veda

Futbol dünyasında önemli bir isim olan Simon Kjaer, 35 yaşında Danimarka Milli Futbol Takımı kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Günleri ve Sonrası

İlk dönemlerinde Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, son olarak Milan takımında mücadele etmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir sonu vardır. Kırmızı-beyazlı forma altında geçirdiğim 15 harika yılın ardından Danimarka Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdim," ifadelerine yer verdi.

Kariyer Başarıları

Danimarka Milli Takımı'nda toplam 132 maçta forma giyen Kjaer, uzun yıllar boyunca takımın savunma hattında önemli bir rol üstlendi. Kariyeri boyunca birçok uluslararası turnuvada mücadele eden futbolcu, Danimarka’nın sembol isimlerinden biri haline geldi.