Sinan Bolat Iğdır FK'de: UEFA Şampiyonlar Ligi Tecrübesiyle Kalesini Koruyor

Deneyimli file bekçisi Trendyol 1. Lig temsilcisi Iğdır FK'nin kalesinde

UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip olan deneyimli kaleci Sinan Bolat, bu sezon Türkiye'nin en doğusundaki temsilci Alagöz Holding Iğdır FK formasıyla sahaya çıkıyor.

37 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'de Galatasaray, Kayserispor ve Kasımpaşa, Avrupa'da ise Porto, Club Brugge ve Genk gibi kulüplerde görev aldı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası ve Konferans Ligi maçları oynayan Bolat, 12 Eylül'de Belçika'nın Westerlo ekibinden Iğdır FK'ye transfer oldu.

Kısa sürede takıma uyum sağladı: "Burada olmaktan çok mutluyum"

Kısa sürede takım atmosferine alıştığını söyleyen Sinan Bolat, Iğdır'da bulunmaktan çok memnun olduğunu ifade etti. AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde hedefleri olduğunu ve çok çalışarak bu hedeflere ulaşacaklarını belirtti.

Bolat, takım içindeki sıcak ortamı ve Iğdır halkının misafirperverliğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Burada olmaktan çok mutluyum. Süreç biraz uzun sürdü diyebilirim. Transferin son günlerine denk geldi. Nihayetinde burada olduğum için çok mutluyum. Bu ortamda, bu aile ortamında, bu oyuncular arasında bulunmaktan, bu şehirde olmaktan çok mutluyum. Öncelikle Iğdır halkı, çok sıcak bir halk. Yani dün fırsatımız oldu, takım halinde dışarıda yemeğimiz oldu. Bazı takım arkadaşlarımla kafelere veya esnaflara uğrama şansımız oldu, orada sohbet yapma şansımız oldu. Buradaki insanlar çok sıcak."

"İstediğimiz hedeflere ulaşacağız"

Taraftarın takıma güvendiğini söyleyen Bolat, sahada ellerinden geleni yapıp mücadele ederek taraftarları mutlu etmeye çalışacaklarını belirtti. Hedeflerine adım adım ilerlediklerini ifade eden deneyimli kaleci, "Maç maç bakıyoruz, yoksa aklımızdaki hedef çok büyük. İnşallah dediğim gibi çok çalışıp çok mücadele edip, maç maç bakıp, hafta hafta bakıp, sezon sonunda da istediğimiz hedeflere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

