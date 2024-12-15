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Sinan Kaloğlu: "Futbol sonuç oyunu, bugün gol atamadık"

Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 18:41
Sinan Kaloğlu: "Futbol sonuç oyunu, bugün gol atamadık"

Sinan Kaloğlu'nun Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor'a konuk olan Bellona Kayserispor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Futbol sonuç oyunu, bugün gol atamadık. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Maçın Değerlendirmesi

Kaloğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçı kazanmaya geldiklerini belirterek, karşılaşmaya ciddi eksikliklerle çıktıklarını ve bu durumun sahada hissedildiğini vurguladı. Rakibe iyi çalıştıklarını dile getiren Kaloğlu, rakibi merkezde oynamaya zorladıklarını ve bunda başarılı olduklarını kaydetti.

Maçın ilk yarısında iyi hücumlar yaptıklarını belirten Kaloğlu, "İlk yarıyı 3-0 tamamlayabilirdik. Final paslarını da yapamadık. Şanssız bir gol yedik. Moralimiz bozuldu. İkinci yarıya da coşkulu başladık. Pozisyonlarımızı neticelendiremedik," dedi.

Kaloğlu, ligdeki mücadelelerinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Futbol sonuç oyunu, bugün gol atamadık. Üzgünüz. İyi bir takımız, daha iyi olacağız." şeklinde konuştu. Takımda eksik oyuncuların katılımıyla daha güçleneceklerine inandığını vurgulayan Kaloğlu, zor maçlar oynadıklarını fakat ligi iyi bir noktada bitireceklerine dair inancını sürdürdü.

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