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Sinem Erdoğan'ın Hedefi: Ay Yıldızlı Formayı Giymek

18 yaşındaki milli kickboksçu Sinem Erdoğan, uluslararası arenada başarı elde etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:21
Sinem Erdoğan'ın Hedefi: Ay Yıldızlı Formayı Giymek

Sinem Erdoğan'ın Kickboks Serüveni

Kocaeli'de antrenmanlarını sürdüren 18 yaşındaki kickboksçu Sinem Erdoğan, hayallerini gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Türkiye şampiyonalarında kazanmayı ve büyüklerde milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Dünya Gençler Şampiyonası'nda Başarı

Sinem, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Gençler Kickboks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak uluslararası başarıya imza attı. 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, yaşadığı aksiliklere rağmen büyük bir başarı elde etti.

Gelecek Hedefleri

Sinem, Türkiye şampiyonalarında başarılı olduktan sonra 2025'te Çin'in Chengdu şehrinde yapılacak Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda yer almayı hedefliyor. "Seneye dünya şampiyonu olmayı istiyorum. Çalıştıktan sonra her şeyin olacağını düşünüyorum" diyen Sinem, hayallerinin peşinden koşuyor.

Antrenörün Destek ve Stratejisi

Sinem'in antrenörü Murat Aydın, hedeflerin gerçekleştirileceğine inanarak, "Önce büyüklerde Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. Ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarına yönelerek başarılar elde edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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