Sinop Şehir Stadı Açılışa Hazırlanıyor

Sinop Şehir Stadı'na Doğru

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Sinop Şehir Stadı'nın açılış süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşaatına başlanan stat, %99 oranında tamamlanmış durumda ve açılış için gün sayıyor.

Stadın Özellikleri

Denize 100 metre mesafede yer alan ve 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sinop Şehir Stadı, yaklaşık 100 milyon liraya mal oldu. 10 bin seyirci kapasitesine sahip olan bu modern tesis, bölge sporuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış Süreci ve Gecikmeler

Kalyon, stadın açılışında yaşanan gecikmelerin yüklenici firmadan kaynaklanan bazı sorunlardan kaynaklandığını dile getirdi. Ancak bu problemlerin aşıldığını ve geçici kabul sürecinin başladığını belirtti.

Son Durum

Kalyon, "Bakanlığımız tarafından ihale edilen proje, süreç içinde tamamlanamadığı için müteahhitle sözleşme iptal edildi. Kalan işleri ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bize ait ihale ile tamamlıyoruz. Deniz tarafındaki geoteknik çalışmalar ve imalatlar bitti. Şu an içeride eksik kalan işleri tamamlıyoruz. İnşallah haftaya geçici kabul sürecini tamamlayarak stadı Sinop sporuna sunacağız" sözleriyle önemli bilgileri aktardı.

Gelecek Hedefler

Son olarak Kalyon, statta sadece teknik çalışmaların kaldığını vurgulayarak, "Stadın %99'u tamamlandı. Teknik bazı işler kaldı, onları da tamamlayınca hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.