Sipay Bodrum FK 2-0 İmaj Altyapı Vanspor — Trendyol 1. Lig 7. Hafta

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Sipay Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 22:34
Trendyol 1. Lig | 7. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca kontrollü bir oyun sergileyen Sipay Bodrum FK, etkili ataklarıyla skoru lehine çevirdi ve mücadeleden üç puanla ayrıldı.

Bu galibiyet ev sahibi ekip için moral kaynağı olurken, İmaj Altyapı Vanspor tarafında ise eksiklerin giderilmesi gerektiği görüldü.

Her iki takım da ligdeki hedefleri doğrultusunda gelecek haftalara odaklanacak.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile İmaj Altyapı Vanspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Musah Mohammed (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

