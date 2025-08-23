Sipay Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig 3. Hafta

Sipay Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor
Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçın Özeti
Ev sahibi ekip etkili bir oyun ortaya koyarak maçı üç golle kazandı. Karşılaşma boyunca iki takım da önemli fırsatlar bulsa da sonucu belirleyen taraf Sipay Bodrum FK oldu.
Sonuç ve Etkileri
Bu sonuçla Sipay Bodrum FK üçüncü haftada sahadan galip ayrılırken, Sakaryaspor mağlubiyetle haftayı kapattı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK ile Sakaryaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sakaryaspor'dan Burak Çoban (sağda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.