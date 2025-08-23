DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.698.321,6 0,15%

Sipay Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig 3. Hafta

Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:48
Sipay Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig 3. Hafta

Sipay Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın Özeti

Ev sahibi ekip etkili bir oyun ortaya koyarak maçı üç golle kazandı. Karşılaşma boyunca iki takım da önemli fırsatlar bulsa da sonucu belirleyen taraf Sipay Bodrum FK oldu.

Sonuç ve Etkileri

Bu sonuçla Sipay Bodrum FK üçüncü haftada sahadan galip ayrılırken, Sakaryaspor mağlubiyetle haftayı kapattı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK ile Sakaryaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK ile Sakaryaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sakaryaspor'dan Burak Çoban (sağda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK ile Sakaryaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş, Lausanne'da 1-0 Önde (İlk Yarı)
2
Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor: Skriniar'dan Süper Lig'de İlk Gol
3
Osimhen, Kayseri'de 'Neslihan Teyze' ile buluştu
4
Dries Mertens Futbolu Bıraktı: 38 Yaşında Emeklilik Açıklaması
5
Trendyol 1. Lig: Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor
6
Sipay Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig 3. Hafta

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı