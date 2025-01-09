Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Polat: Hakem Hataları Takımı Olumsuz Etkiledi

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Polat'tan Hakem ve Transfer Açıklamaları

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, son dönemde yaşanan hakem hatalarının kendi takımları üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. 11 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamalarda, hakem kararlarının önemli bir etken olduğuna değindi.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son haftalarda yaşanan hakem hataları takımı olumsuz etkiledi. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit koşullarda yarışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Ayrıca transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Polat, "Ligdeki hedefler doğrultusunda doğru oyuncuları kadroya katmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Transfer konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda takıma katkı sağlayacak doğru isimleri kadromuza katacağız." dedi.

Son olarak, Polat, taraftarların desteğiyle bu süreçleri başaracaklarına olan inancını da dile getirerek, "Taraftarlarımızın desteğiyle bu süreçleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.