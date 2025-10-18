Sipay Bodrum FK, Esenler Erokspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman detayları

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekip, savunma çalışmaları ve taktik organizasyonlarla idmanı tamamladı.

Başkanın açıklamaları

Çalışmaları yerinde takip ederek takıma moral veren kulüp başkanı Selahattin Polat, hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurguladı. Polat, "Oyuncularımız çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Önümüzdeki üç maç kırılma noktalarımızdır. Erok maçında inşallah bunu başarıp yolumuza devam edeceğiz. Süper Lig hedefi için ciddi şekilde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yine Süper Lig'deyiz. İnşallah şampiyon olarak çıkarız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörün değerlendirmesi

Teknik direktör Burhan Eşer, milli takıma giden oyuncuların döndüğünü belirterek takımın yoğun çalıştığını söyledi. Eşer, "Bütün maçlar zor. Bulunduğumuz ligde sürpriz sonuçlar çok oluyor. Ligin dengelerinin her an değişebileceği ve her maçın farklı hikayesi olan bir periyot, iyi konsantre olan farkını yaratıyor. Bizde ona göre hazırlığımızı yapıyoruz." dedi.

Maç bilgileri

Esenler Erokspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşılaşacak.

