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Sipay Bodrum FK Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:55
Sipay Bodrum FK Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Son maçında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde İçmeler İsmail Altındağ Tesisleri'nde çalışma yapıyor.

İsmet Taşdemir: Fenerbahçe Büyük Bir Camia

Takımın başındaki Taşdemir, Fenerbahçe'nin büyük bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Fenerbahçe çok şampiyonluklar yaşamış, büyük bir camia. Çok yetenekli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Biz de kendimize göre hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Eksiklerimiz var, bunları tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Her maçı kazanmaya çalışacaklarını ifade eden Taşdemir, "Kadro kalitesini yan yana koyduğumuzda ciddi bir fark var. Ancak futbol, sahada oynanan bir oyun. O gün iyi motive olan ve hazırlanan takımlar genelde başarılı olur." diye ekledi.

Gökdeniz Bayrakdar: Fenerbahçe Maçında Olmayı Umuyorum

Futbolcu Gökdeniz Bayrakdar, üç haftalık bir sakatlık sürecinin ardından takıma döndüğünü belirterek, "Fenerbahçe maçında hocam şans verirse inşallah sahada olacağım için mutluyum. Yeni sakatlığımdan döndüm ve dönene kadar iyi çalıştığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolcu Fredy'de yer aldı.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolcu Fredy'de yer aldı.

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