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Sipay Bodrum FK, George Puscas ile Anlaştı

Sipay Bodrum FK, ünlü forvet George Puscas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takım, yeni transferle güçlenmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:16
Sipay Bodrum FK, George Puscas ile Anlaştı

Sipay Bodrum FK, George Puscas'ı Transfer Etti

Türkiye Süper Lig'inde ilk kez boy gösteren Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki Romanyalı forvet George Puscas'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Şık Transfer Detayları

George Puscas, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Genoa'dan transfer edildi. Yeşil-beyazlı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bari’de kiralık olarak oynayan Puscas, burada 15 karşılaşmada 4 gol attı.

Uluslararası Deneyim

Romanya milli takımının da önemli isimlerinden biri olan Puscas, 44 maçta 11 golle milli formayı başarıyla temsil etti. Bu transfer, Sipay Bodrum FK için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bodrum FK'nın Hedefleri

Bodrum FK, Puscas ile toplanan güçle ligdeki hedeflerini daha da ileri taşımayı planlıyor. Takımın yeni forveti için taraftarlar büyük bir heyecanla bekleyiş içinde.

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki tecrübeli forvet George...

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki tecrübeli forvet George Puscas'ı renklerine bağladı.

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki tecrübeli forvet George...

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki tecrübeli forvet George Puscas'ı renklerine bağladı.

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