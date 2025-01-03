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Sipay Bodrum FK, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Kayserispor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürürken oyuncularının motivasyonu yüksek.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:26
Sipay Bodrum FK, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Yapıyor

Yeşil-beyazlı ekip Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig’de önemli bir karşılaşma olan Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. 5 Ocak Pazar günü saat 16.00’da sahasında oynayacağı bu mücadele öncesinde, takımın motivasyonu oldukça yüksek.

Asbaşkan Selahattin Polat’ın Açıklamaları

Takımın antrenmanlarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde takip eden Asbaşkan Selahattin Polat, oyuncularının durumunu değerlendirdi. Polat, "Bu dönem için son kalan iki maçta gülen taraf olmak istiyoruz. İkinci devrede de çok hızlı bir yükselişle istediklerimiz noktaya gelmeyi hedefliyoruz," dedi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Polat, "Şu anda kesin bir şey belli değil. Hocamız inşallah güzel bir transfer açıklaması yapar. Oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Takım, arada çok iyi hazırlandı. Şu anda toparlanmış durumdalar. İkinci devrede daha farklı bir takım görebilirsiniz," ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, oyuncuların motivasyonlarının iyi olduğunu bildirdi....

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, oyuncuların motivasyonlarının iyi olduğunu bildirdi. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam eden çalışmaları takip eden Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönem için son kalan iki maçta gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, oyuncuların motivasyonlarının iyi olduğunu bildirdi....

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, oyuncuların motivasyonlarının iyi olduğunu bildirdi. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam eden çalışmaları takip eden Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönem için son kalan iki maçta gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

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