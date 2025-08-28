Sipay Bodrum FK, Serikspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Serikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenmanın içeriği

Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp top koruma çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktörün değerlendirmesi

Teknik direktör Burhan Eşer, ilk iki haftada galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Böyle bir galibiyetin geleceğini o maçlarda gösterdiklerini" söyledi. Eşer ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Yenik duruma düşüp maçı çevirmemiz bizim için önemliydi. Herkes gol atacak demiştim, öyle de oldu. Biz ofansif futbol oynamayı, topa hakim olmayı seven bir takımız. Mücadelemiz ve fiziksel gücümüz de çok iyi durumda. Sakarya maçı keyifli geçti, rakibe sadece uzaktan şut şansı verdik, biz ise 21'e yakın şut çekerek güzel bir futbolla özlediğimiz galibiyeti aldık."

Eşer, Serikspor'un agresif, mücadele gücü yüksek ve oyun ritmini bozan bir takım olduğuna dikkat çekti; zor bir deplasmana gideceklerini, analizlerini buna göre yaptıklarını ve gerekeni yapıp istedikleri skorla dönmek istediklerini vurguladı.

Maç bilgileri

Serikspor ile Sipay Bodrum FK, 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.