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Sipay Bodrum FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bodrum FK, 13 Aralık'ta Sivasspor ile oynayacağı maça odaklanarak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Demirel açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:57
Sipay Bodrum FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sipay Bodrum FK, Sivasspor Maçı İçin Çalışıyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Net Global Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular geniş alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Demirel'den Hedef Maç Açıklaması

Teknik direktör Volkan Demirel, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas maçında galibiyeti hedeflediklerini vurguladı. Demirel, "Bu maç bizim hedef maçımız çünkü rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Ne yazık ki sahadaki şartlar bazen buna müsaade etmiyor. Oyuncuların bize dönüşlerinden, isteklerimize verdikleri yanıtlardan çok memnunum. Zamanla sonuç da gelecek. Hak eden bir oyuncu grubu var," ifadelerini kullandı.

Yeni Transfer İpuçları

Bu hafta 3 puanla başlayarak hedefe doğru ilerleyeceklerini vurgulayan Demirel, ara transfer döneminde takıma yeni oyuncuların katılacağını belirtti. Açıklamalarını sürdüren Demirel, "Göreve gelirken takımın eksiği ve fazlasını anlattım. Şimdi o bölgelere doğru hareket ediyoruz. Ortamımız burada güzel, inşallah en uygun oyuncuları buraya getirmeyi düşünüyoruz. Buraya her futbolcuyu da sokmak istemem çünkü aile ortamı ve düzeni var. Bu düzeni bozmak istemiyorum. İnşallah buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz," diye belirtti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Net Global Sivasspor'u...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular geniş alanda pas ve taktik çalışmalar yaptı.

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