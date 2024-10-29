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Sipay Bodrum FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Anlaşarak Ayrıldı

Sipay Bodrum FK, 3 yıllık dönemin ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:17
Sipay Bodrum FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Anlaşarak Ayrıldı

Sipay Bodrum FK'da Değişim Hız Kazanıyor

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, bu durumu Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirdiği veda töreni ile resmiyete döktü.

Tören Detayları

Veda törenine, Sipay Bodrum FK Başkan Vekili Selahattin Polat da katıldı. Törende, Taşdemir ve yardımcı antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir için plaket ve çiçek takdim edildi.

İsmet Taşdemir’in Duyguları

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmet Taşdemir, Bodrum FK'deki 3 yılın kendileri açısından çok verimli geçtiğini belirtti. Taşdemir, "Başta Fikret başkan olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Bize sunulan imkanlar sayesinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bodrum Futbol Kulübü her zaman kalbimizde kalacak. Artık ağabey kardeş gibi yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Başarı Dolu Üç Yıl

Yeşil-beyazlı ekip, İsmet Taşdemir yönetiminde 2021 yılında 2. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısını göstererek önemli bir başarı elde etti. Bu süreçte kulüp, büyük bir ivme kazandı ve hem oyuncular hem de teknik ekip için unutulmaz anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Taşdemir ve antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir için veda töreni düzenlendi. Sipay Bodrum FK Başkan Vekili Selahattin Polat'ın da yer aldığı törende İsmet Taşdemir'e plaket ve çiçek takdim edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Taşdemir ve antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir için veda töreni düzenlendi. Sipay Bodrum FK Başkan Vekili Selahattin Polat'ın da yer aldığı törende İsmet Taşdemir'e plaket ve çiçek takdim edildi.

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