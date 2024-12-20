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Sipay Bodrum FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bodrum FK, Trabzonspor ile 22 Aralık'ta oynayacağı maçı kazanmayı hedefliyor. Demirel, keyifli bir atmosfer bekliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:11
Sipay Bodrum FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sipay Bodrum FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başlayıp geniş alan pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, geniş alan oyunuyla sona erdi.

Demirel: "Hedefimiz Kazanmak"

Volkan Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında puan almak istediklerini ifade ederek, "Trabzon'da deplasmanlar her takım için zor. Ancak bizim hedefimiz yine her maç olduğu gibi kazanmak." dedi.

Demirel, ligin ilk devresinin bitimine kadar mümkün olan en fazla puanı toplamayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. “Zorlayıcı bir atmosfer olacağını düşünmüyorum. Keyif alacakları bir ortamda mücadele edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Demirel, Geçmiş Deneyimlerine Değindi

Hiçbir deplasmanda zorluk hissetmediğini söyleyen Demirel, büyük takımlarla oynadıkları maç sayısının yılda 8'i geçmediğini belirtti. "Hedefimiz her maçta olduğu gibi bu maçtan da puan almak. Trabzonspor, son oynadığı maçlarla ilgili moralleri bozulmuş olabilir, ama biz sadece kendi oyunumuzu düşünmeliyiz." diye ekledi.

Fredy'den Trabzonspor Açıklaması

Bodrum FK'lı futbolcu Fredy de Trabzonspor'un kazanma ihtiyacına dikkat çekerek, "Zor bir atmosferde oynayacağız. Ancak son haftaki Sivas galibiyeti öz güvenimizi artırdı. Trabzon'a gidip oyunumuza odaklanarak, elimizden geleni yapacağız," dedi.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

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