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Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1'lik Skorla Geçti

Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 00:01
Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1'lik Skorla Geçti

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'deki İlk Zaferini Elde Etti

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, 3-1'lik skorla TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti. Bu sonuç, Bodrum ekibinin ligdeki ilk galibiyeti oldu.

Maçın Hatırlatıcı Anları

Maçın 52. dakikasında, Sipay Bodrum FK korner atışı kazandı. Musah Mohammed'in kafa vuruşu, kaleci Slowik tarafından kurtarıldı.

53. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan gönderdiği top, kaleci Slowik tarafından kornere çeldi.

85. dakikada Sipay Bodrum FK, Ege Bilsel'e ceza sahasında yapılan müdahale sonucu penaltı kazandı.

88. dakikada Kenan Özer, penaltı atışını gole çevirerek durumu 3-1 yaptı.

Maçın son dakikalarında, 90+3. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un Ndao ile gerçekleştirdiği atakta, kaleci Sousa topu güçlükle çeldi.

Fatih Terim İçin Takipteydi

Bu önemli karşılaşmayı, ünlü teknik direktör Fatih Terim de tribünden takip etti. Müsabaka sona ererken Sipay Bodrum FK, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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