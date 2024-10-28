Sırbistan'da Altın Madalya Kazanan Milli Atıcılar Yurda Döndü

Sırbistan'da Altın Madalya Kazanan Milli Atıcılar Döndü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, havalı tabanca takım müsabakasında başarı elde eden milli sporcular Türkiye'ye döndü.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atıcılar Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçiş yaptı. Bu başarıyı kutlamak üzere Esenboğa Havalimanı'nda milli sporcular, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Soner Başkaya, federasyon genel sekreter vekili Tolga Vural ve il temsilcisi Mustafa Atalay tarafından karşılandılar.

Altın madalya kazanan takımda yer alan Buğra Selimzade ise İstanbul'dan hava yoluyla Trabzon'a gitti.

Buğra Selimzade, Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkarak Sırbistan’ı 3-1 yenerek altın medalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde havalı tabanca takım müsabakasında altın madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.