Şırnak'ta Gençler Tenis Bölge Birinciliği Müsabakaları Başladı

Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları başladı. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde, 2'si kapalı, 4'ü açık toplam 6 kortta gerçekleştirilen organizasyona 12 ilden 62 kız ve 62 erkek sporcu katılıyor.

Şırnak Tenis İl Temsilcisi Mehmet Batak, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç kategoride 62 kız ve 62 erkek sporcunun turnuvada mücadele ettiğini belirtti. Müsabakaların oldukça çekişmeli geçtiğini vurgulayan Batak, "Birinci olacak 4 kız ve 4 erkek, Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Gelen sporcu ve antrenörlerimize iyi bir ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan gayet memnunlar," dedi.

Batak, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ve yarın yapılacak final maçlarımızla turnuva çarşamba günü sona erecek. Turnuvanın kentte yapılmasından dolayı çok memnunuz. Bunun için bakanlığımıza ve il müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Vatandaşları turnuvayı izlemeye davet ediyorum. Çocuklarını da getirsinler, tecrübeli hocalarımız gözetiminde onlara tenisi öğretelim. En büyük amaçlarımızdan biri de gençlerimize tenis sporunu sevdirmek. Onları sporla buluşturmak istiyoruz."

Turnuvaya Iğdır'dan katılan Yusuf Efe Fırat, 3 müsabakayı kazandığını ve yarın yarı finalde rakibini yenerek finale çıkmayı hedeflediğini belirtti. "Şırnak'a ikinci gelişim ve çok güzel kortlar burada. Şırnak bize iyi bir ev sahipliği yapıyor. Federasyona ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum," dedi.

Hakkari'den gelen Sena Günlü ise turnuvanın güzel bir atmosferde geçtiğini ve şampiyon olmayı hedeflediğini ifade etti.

Müsabakalar, 26 Mart'ta sona erecek.

Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları başladı.Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2'si kapalı, 4'ü açık, 6 kortta başlayan müsabakalara 12 ilden 62 kız ve 62 erkek sporcu katıldı.

Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları başladı.Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2'si kapalı, 4'ü açık, 6 kortta başlayan müsabakalara 12 ilden 62 kız ve 62 erkek sporcu katıldı.