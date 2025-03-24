Şırnak'ta Gençler Tenis Bölge Birinciliği Müsabakaları Başladı

Şırnak'ta düzenlenen Gençler Tenis Bölge Birinciliği, 12 ilden toplam 124 sporcu ile başladı. Final maçları 26 Mart'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:58
Şırnak'ta Gençler Tenis Bölge Birinciliği Müsabakaları Başladı

Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları başladı. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde, 2'si kapalı, 4'ü açık toplam 6 kortta gerçekleştirilen organizasyona 12 ilden 62 kız ve 62 erkek sporcu katılıyor.

Şırnak Tenis İl Temsilcisi Mehmet Batak, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç kategoride 62 kız ve 62 erkek sporcunun turnuvada mücadele ettiğini belirtti. Müsabakaların oldukça çekişmeli geçtiğini vurgulayan Batak, "Birinci olacak 4 kız ve 4 erkek, Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Gelen sporcu ve antrenörlerimize iyi bir ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan gayet memnunlar," dedi.

Batak, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ve yarın yapılacak final maçlarımızla turnuva çarşamba günü sona erecek. Turnuvanın kentte yapılmasından dolayı çok memnunuz. Bunun için bakanlığımıza ve il müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Vatandaşları turnuvayı izlemeye davet ediyorum. Çocuklarını da getirsinler, tecrübeli hocalarımız gözetiminde onlara tenisi öğretelim. En büyük amaçlarımızdan biri de gençlerimize tenis sporunu sevdirmek. Onları sporla buluşturmak istiyoruz."

Turnuvaya Iğdır'dan katılan Yusuf Efe Fırat, 3 müsabakayı kazandığını ve yarın yarı finalde rakibini yenerek finale çıkmayı hedeflediğini belirtti. "Şırnak'a ikinci gelişim ve çok güzel kortlar burada. Şırnak bize iyi bir ev sahipliği yapıyor. Federasyona ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum," dedi.

Hakkari'den gelen Sena Günlü ise turnuvanın güzel bir atmosferde geçtiğini ve şampiyon olmayı hedeflediğini ifade etti.

Müsabakalar, 26 Mart'ta sona erecek.

Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis...

Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları başladı.Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2'si kapalı, 4'ü açık, 6 kortta başlayan müsabakalara 12 ilden 62 kız ve 62 erkek sporcu katıldı.

Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis...

Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları başladı.Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2'si kapalı, 4'ü açık, 6 kortta başlayan müsabakalara 12 ilden 62 kız ve 62 erkek sporcu katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası: Ortahisar ve Adasokağı Sekizli Final'de
2
Halkbank, Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Finale Yükseldi
3
Şırnak'ta Gençler Tenis Bölge Birinciliği Müsabakaları Başladı
4
Denizlispor'un Doğal Gazı Borç Nedeniyle Kesildi
5
A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'dan Karadağ Maçı Açıklamaları
6
Beşiktaş'tan TFF'ye Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Hakem Teklifi
7
Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı