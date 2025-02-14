Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'dan Sevgililer Günü'nde Sivasspor'a Destek

Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Anlamlı Sevgililer Günü Kutlaması

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor bayrağı dağıtarak, takıma destek olmalarını istedi.

Uzun, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu vurguladı. Son zamanlarda zor günler geçiren Sivasspor için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

"Bugün 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü, herkesin gününü kutluyorum" diyen Uzun, belediye olarak kırmızı-beyazlı ekibe destek vermeye devam edeceklerini belirtti. "Sivaslıların en büyük sevgilisi Sivasspor. Bugün ekip arkadaşlarımızla birlikte İstasyon ve Atatürk caddelerinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, Sivasspor'un bayraklarını hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'a Destek Günü

Uzun, tüm caddeleri Sivasspor bayraklarıyla donatacaklarını anlatarak, "Gün Sivasspor'a destek günü. Tüm hemşerilerimizi Sivasspor'a destek olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Sivas'ta Sivasspor'un maç günü halk otobüsü şoförlerinin Sivasspor forması giyeceğini ve Sivas Belediyesine ait tüm sosyal tesislerde çalışanların da o günde formayı giyeceğini belirtti. "Bu, çok önemli bir farkındalık yaratacak. Sivas'ımızın en önemli markası, sevdamız Sivasspor'a herkesi desteğe davet ediyorum. Sivasspor demek aslında bacasız fabrika demek. Sivaspor'umuza şimdi herkesin sahip çıkması, destek vermesi gerekiyor. Herkesi desteğe davet ediyorum" dedi.

Açıklamanın ardından Başkan Uzun, esnafları ziyaret ederek Sivasspor bayrağı dağıttı ve takıma destek istedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun (solda), Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor bayrağı dağıtıp takıma destek olmalarını istedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun (solda), Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor bayrağı dağıtıp takıma destek olmalarını istedi.