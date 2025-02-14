DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'dan Sevgililer Günü'nde Sivasspor'a Destek

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sevgililer Günü'nde esnafa Sivasspor bayrağı dağıtarak destek olmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:49
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'dan Sevgililer Günü'nde Sivasspor'a Destek

Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Anlamlı Sevgililer Günü Kutlaması

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor bayrağı dağıtarak, takıma destek olmalarını istedi.

Uzun, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu vurguladı. Son zamanlarda zor günler geçiren Sivasspor için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

"Bugün 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü, herkesin gününü kutluyorum" diyen Uzun, belediye olarak kırmızı-beyazlı ekibe destek vermeye devam edeceklerini belirtti. "Sivaslıların en büyük sevgilisi Sivasspor. Bugün ekip arkadaşlarımızla birlikte İstasyon ve Atatürk caddelerinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, Sivasspor'un bayraklarını hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'a Destek Günü

Uzun, tüm caddeleri Sivasspor bayraklarıyla donatacaklarını anlatarak, "Gün Sivasspor'a destek günü. Tüm hemşerilerimizi Sivasspor'a destek olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Sivas'ta Sivasspor'un maç günü halk otobüsü şoförlerinin Sivasspor forması giyeceğini ve Sivas Belediyesine ait tüm sosyal tesislerde çalışanların da o günde formayı giyeceğini belirtti. "Bu, çok önemli bir farkındalık yaratacak. Sivas'ımızın en önemli markası, sevdamız Sivasspor'a herkesi desteğe davet ediyorum. Sivasspor demek aslında bacasız fabrika demek. Sivaspor'umuza şimdi herkesin sahip çıkması, destek vermesi gerekiyor. Herkesi desteğe davet ediyorum" dedi.

Açıklamanın ardından Başkan Uzun, esnafları ziyaret ederek Sivasspor bayrağı dağıttı ve takıma destek istedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun (solda), Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor bayrağı...

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun (solda), Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor bayrağı dağıtıp takıma destek olmalarını istedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun (solda), Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor bayrağı...

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun (solda), Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor bayrağı dağıtıp takıma destek olmalarını istedi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA Dünya Sıralamasında 17. Sırayı Korudu
2
Trabzonspor'un Rakibi Atalanta, UEFA Gençlik Ligi İkinci Tura Yükseldi
3
Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 3. Yarışları Tamamlandı
4
Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'yi Anmak İçin Tişörtle Sahaya Çıkacak
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 Yıllık Stratejik Yol Haritası Hazırlandı
6
Milli Atlet Ruken Tek, Yeni Hedeflere Odaklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek