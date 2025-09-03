DOLAR
Sivas'ta 3. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali

Sivas'ta Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü kapsamında 3. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali düzenlendi; yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:35
Sivas'ta 3. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali

Sivas'ta 3. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

Açılış ve mesajlar

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sporculara başarı diledi.

Şimşek, ata sporu güreşin bu topraklarda sadece bir spor olmadığını; ahlak, disiplin ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı. "Sivas güreş yurdu, pehlivanlar ocağıdır" diyen Şimşek, Muhsin Yazıcıoğlu gibi dava adamlarının isimlerinin bu alanda ebedileştirilmesinin hem şehir hem ülke için kıymet taşıdığını ifade etti.

Belediye Başkanı ve protokol

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Sivas'ın güreş geleneğine işaret ederek, Ahmet Ayık, Taha Akgül, Hamza Yerlikaya gibi isimlerin ulusal ve uluslararası arenada ülkeyi gururla temsil ettiğini söyledi. Uzun, Muhsin Yazıcıoğlu adına düzenlenen festivale katılan sporculara başarı diledi.

Müsabakalar ve katılımcılar

Konuşmaların ardından müsabakalar başladı. Programa, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivale Türkmenistan, İran, Azerbaycan ile Afrika kıtasından 50’si başpehlivan yaklaşık 500 sporcu katıldı.

