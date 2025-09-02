Sivas'ta Görme Engelliler Futsal Turnuvası Başladı

4 Eylül kutlamaları kapsamında B2-B3 Yükselme Grup Müsabakaları Sivas'ta

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Görme Engelliler B2-B3 Futsal 2. Lig Yükselme Grup Müsabakaları, Sivas'ın ev sahipliğinde başladı.

Organizasyon, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu ve Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Turnuvaya 16 ilden 200 sporcu katılım sağlıyor.

Yapılan müsabakalarda şampiyon olan 2 takım bir üst lig olan 1. Lig'e yükselecek.

Turnuva programı çerçevesinde müsabakalar 8 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

