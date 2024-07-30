Sivasspor 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 futbol sezonu için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Kulüp, üçüncü etap antrenmanlarına devam ederken, dün gerçekleştirilen seans için teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde tesislerde bir araya geldi.

Antrenman Programı

Yapılan açıklamaya göre, antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, takım dar alanda teknik çalışmalar gerçekleştirdi ve son bölümde ise takım oyununu pekiştiren çift kale maç yaptı.

Gelecek Hedefler

Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Takım, lige en iyi şekilde hazırlanarak taraftarlarına umut vermeyi hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.