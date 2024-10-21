Sivasspor 3 Maçlık Galibiyet Hasretini Sonlandırdı

Sivasspor, Hatayspor'u Mağlup Ederek Hasretine Son Verdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Net Global Sivasspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi ve maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuç, Sivas ekibinin ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

Geçmiş Performans

Kırmızı-beyazlı takım, ligde son olarak 5. haftada Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek galibiyet elde etmişti. Ardından, 6. haftada TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada golsüz berabere kalmıştı. 7. haftada Rams Başakşehir'e 2-1, 8. haftada ise Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Bu süreçte, 9. haftada kazandığı Hatayspor maçı, özlemin sona ermesini sağladı.

Puan Durumu

Sivasspor, geride kalan 9 haftalık dilimde toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı. Bu galibiyet, takım için moral kaynağı oldu ve önümüzdeki maçlar için umut verdi.