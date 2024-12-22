Sivasspor 6 Maçtır Galip Gelemiyor: Golsüz Beraberlik Sonrası Kriz Devam Ediyor

Lig Maçları Arasında Galibiyet Kısmı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor, ligde 6 maçtır galip gelemiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son kez 11. haftada sahasında Çaykur Rizespor karşısında 2-1 galip gelmişti. Bu maçın ardından oynanan 6 lig mücadelesinde galibiyet yüzü göremedi.

Kayıplar Üst Üste Geldi

Sivasspor, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Ardından 13. haftada evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, 14. haftada deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybetti. Son olarak 16. haftada Sipay Bodrum FK'ya 2-0 yenilerek zor bir dönem geçirdi.

Teknik Direktör Değişikliği Etkili Olmadı

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör Ömer Erdoğan ilk maçında Samsunspor ile 0-0'lık bir sonuç aldı ve bu şekilde 3 puan hasretini sonlandıramadı.

Puan Durumu

Sivasspor, geride kalan 17 haftalık periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak yalnızca 19 puan toplayabildi. Lig tablosunda kalma mücadelesi veren Sivas temsilcisi, önümüzdeki haftalarda toparlanma çabası içinde olacak.