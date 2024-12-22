DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.394.727,19 0,94%

Sivasspor 6 Maçtır Galip Gelemiyor: Golsüz Beraberlik Sonrası Kriz Devam Ediyor

Sivasspor, ligde 6 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Reeder Samsunspor ile berabere kaldı, puan durumu zorlaştı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:18
Sivasspor 6 Maçtır Galip Gelemiyor: Golsüz Beraberlik Sonrası Kriz Devam Ediyor

Lig Maçları Arasında Galibiyet Kısmı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor, ligde 6 maçtır galip gelemiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son kez 11. haftada sahasında Çaykur Rizespor karşısında 2-1 galip gelmişti. Bu maçın ardından oynanan 6 lig mücadelesinde galibiyet yüzü göremedi.

Kayıplar Üst Üste Geldi

Sivasspor, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Ardından 13. haftada evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, 14. haftada deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybetti. Son olarak 16. haftada Sipay Bodrum FK'ya 2-0 yenilerek zor bir dönem geçirdi.

Teknik Direktör Değişikliği Etkili Olmadı

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör Ömer Erdoğan ilk maçında Samsunspor ile 0-0'lık bir sonuç aldı ve bu şekilde 3 puan hasretini sonlandıramadı.

Puan Durumu

Sivasspor, geride kalan 17 haftalık periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak yalnızca 19 puan toplayabildi. Lig tablosunda kalma mücadelesi veren Sivas temsilcisi, önümüzdeki haftalarda toparlanma çabası içinde olacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkarili Rojda Kanat, Kuraşta Dünya Üçüncüsü Oldu
2
İlkem Yapı Tarsus Spor, Play-off Hedefine Odaklandı
3
Karate Tutkunu Bankacı Mehmet Altunoğlu: Veteran Kategorisinde Zirveye Ulaştı
4
Kardelen Demir, 10 Madalya ile Yeni Başarıların Peşinde
5
2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara'da Başlıyor!
6
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da Yarışamayacak
7
Sivasspor 6 Maçtır Galip Gelemiyor: Golsüz Beraberlik Sonrası Kriz Devam Ediyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı