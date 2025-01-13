Sivasspor 7 Maçtır Galibiyet Hasreti Çekiyor

Sivasspor, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligde 7 maçtır galibiyet yüzü göremedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:28
Sivasspor 7 Maçtır Galibiyet Hasreti Çekiyor

Sivasspor, Ligdeki Galibiyet Hasretine Son Veremedi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, Net Global Sivasspor, kendi sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligde 7 maçtır galibiyet hasreti yaşamaya devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son galibiyetini ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 2-1 almıştı. Bu maçın ardından oynanan 7 lig mücadelesinde, galip gelemeyen Sivasspor, yaşadığı kötü gidişat ile dikkat çekti.

Ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Sivasspor, 13. haftada evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. 14. hafta maçında Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada ise sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybetti. 16. haftada Sipay Bodrum FK'ya 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, 17. haftada Reeder Samsunspor ile de golsüz berabere kaldı ve 18. haftayı bay geçti.

Son olarak, ligin 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, galibiyet özlemini devam ettirdi. Ligde geride kalan sürede takım, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile toplamda 20 puan topladı.

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