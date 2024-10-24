DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,01 0,01%
ALTIN
3.012,26 -0,69%
BITCOIN
2.301.885,99 -0,78%

Sivasspor Adana Demirspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile meydan okuyacak. Maç hakkında detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:17
Sivasspor Adana Demirspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Sivasspor, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Bilgileri

Bu kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Kırmızı-beyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın son hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya hareket edecek.

Sakatlıklar ve Sezon Performansı

Maç öncesinde, Sivasspor'da Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Patrioti'yi Geçti
2
Fenerbahçe Opet, KGHM'yi Geride Bıraktı
3
Kuzeyboru, Aras Kargo'yu Deplasmanda Yendi
4
Konyaspor Teknik Sorumlusundan Maç Değerlendirmesi
5
Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan Paris 2024 Değerlendirmesi
6
Gaziantep FK Trabzonspor'u Ağırlıyor
7
18 yaşındaki Can Uzun'un yeni takımı belli oldu

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı