Sivasspor Adana Demirspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Sivasspor, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Bilgileri
Bu kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Hazırlıklar Devam Ediyor
Kırmızı-beyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın son hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya hareket edecek.
Sakatlıklar ve Sezon Performansı
Maç öncesinde, Sivasspor'da Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.