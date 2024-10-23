Sivasspor, Adana Demirspor Karşılaşmasına Hazırlanıyor

Sivasspor'un Hazırlıkları Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun'un gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ve ısınma hareketleri ile başladı. Sonrasında, pas ve sürat çalışmaları üzerinde duruldu. Çalışmalar, bir taktik maçla noktalandı.

Son Hazırlıklar

Sivasspor, yarınki antrenman ile hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya doğru yola çıkacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana futbolculardan Rey Manaj (solda) da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana futbolculardan Rey Manaj (solda) da katıldı.