Sivasspor Adana Demirspor Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor

Sivasspor Galibiyete Odaklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yaklaşan Adana Demirspor maçı için galibiyet hedeflediklerini duyurdu.

Bülent Uygun'dan Açıklama

Uygun, kulüp tesislerinde düzenlenen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Santrafor pozisyonunda yaşanan sıkıntılara da değinen Uygun, sakatlığı devam eden Rey Manaj'ın Hatay maçında dönüşünün kendileri için sevindirici olduğunu belirtti. Uygun, "Rey Manaj attığı gollerle takımın galibiyetinde başrol oynadı. Takımı motive etmesi ve öz güven kazandırması adına bize çok büyük katkı sağladı" dedi.

Zorlu Maç Öncesi Beklentiler

Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini dile getiren Bülent Uygun, "Rakibimizin kaliteli oyuncuları var ancak son 4-5 aydır ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Buna rağmen takım kaliteleri oldukça yüksek düzeyde. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Galibiyet serisi başlatmak ve geleceğe umutla bakmak adına kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, gruplar halinde pas çalışması yaptıktan sonra antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Sivasspor, yarına kadar sürecek antrenmanlarla 25 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmaya hazır hale gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. Bir lisenin öğrencileri antrenman öncesi futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. Bir lisenin öğrencileri antrenman öncesi futbolcularla fotoğraf çektirdi.