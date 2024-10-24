Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten gelen bilgilerine göre, teknik direktör Bülent Uygun gözetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip, 5'e 2 pas çalışması yaparak pas oyununu pekiştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Hazırlıklarını başarıyla tamamlayan Sivasspor, Adana’ya hareket ederek kampa girecek. İki takım, yarın saat 20:00’de Yeni Adana Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.