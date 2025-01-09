Sivasspor Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Alanyaspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına devam ediyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:26
Sivasspor Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulübün resmi açıklamasına göre, antrenmanlar teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştiriliyor. Kulübün tesislerinde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmaları yaparak taktik maçla idmanlarını tamamladılar.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara açık bir antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Maç Bilgileri

Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, 12 Ocak Pazar günü saat 13:30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devam etti.

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