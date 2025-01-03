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Sivasspor Antalya Kampında Hız Kesmemiyor

Sivasspor, Antalya'daki kampında yoğun antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:58
Sivasspor Antalya Kampında Hız Kesmemiyor

Sivasspor'un Antalya Kampı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya kampında tüm hızıyla ilerliyor. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar yoğun bir tempoda sürmekte.

Antrenman Rutinleri

Takım, antrenmanlarına ısınma hareketleri ile başlayarak dikkat çekti. Ardından, eğitsel oyunlar ile devam eden kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve taktik maçıyla günü tamamladı. Bu çalışma, oyuncuların hem fiziksel hem de taktiksel anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ağır Tempolu Hazırlıklar

Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla kamp sürecine devam edecek. Takım, yeni sezon öncesi hazırlıklarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor. Antrenmana Samuel...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor. Antrenmana Samuel Moutoussamy de katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor. Antrenmana Samuel...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor. Antrenmana Samuel Moutoussamy de katıldı.

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