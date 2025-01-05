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Sivasspor Antalya Kampını Başarıyla Tamamladı

Sivasspor, Antalya'daki 10 günlük kampını tamamlayarak Sivas'a geri dönüyor. Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:47
Sivasspor Antalya Kampını Başarıyla Tamamladı

Sivasspor Antalya Kampını Başarıyla Tamamladı

Trendyol Süper Lig’de ilk yarının sona ermesi ve 18. haftayı bay geçirecek olması dolayısıyla verilen arada, Antalya'da çalışmalarını sürdüren Net Global Sivasspor kampını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te toplanan kırmızı-beyazlı ekip, 10 günlük kamp programını başarıyla gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, bugünkü çalışmalarının ardından Sivas’a dönecek.

Sivasspor, yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu‘nun ilk hafta mücadelesinde, 7 Ocak Salı günü saat 19.00’da sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlık yapacak.

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