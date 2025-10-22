Sivasspor, Atakaş Hatayspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 11. haftasında Atakaş Hatayspor maçı için Osman Zeki Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü; maç 24 Ekim Cuma 20.00'de.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 19:17
Antrenman detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren takım, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip daha sonra pas çalışmaları ve top koruma üzerine yoğunlaştı, idmanı ise taktiksel oyun çalışmasıyla tamamladı.

Kulüp açıklamasında, takımın yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.

Maç bilgileri

Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki mücadele 24 Ekim Cuma saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

