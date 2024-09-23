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Sivasspor Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Antrenmanlar hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:42
Sivasspor Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maç için hazırlıklarına hızla devam ediyor.

Elde edilen bilgilere göre, kulüp tesislerinde düzenlenen ilk antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, dayanıklılık ve pas çalışmaları ile devam eden kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel oyunlarla idmanını tamamladı.

TÜMOSAN Konyaspor Maçından Sonra Yenilenme Çalışması

TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında tam süre forma giyen futbolcular ise özel bir yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı bir şekilde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Maç Detayları

Sivasspor, RAMS Başakşehir ile 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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