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Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'den Yeni Sezon Mesajı

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, yeni sezon için camiaya umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:12
Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'den Yeni Sezon Mesajı

Sivasspor Kulübü, Yeni Sezon İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Bahattin Eken, Teknik heyetimizin belirlediği isimleri kadromuza katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni sezonun tüm camiaya hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde ifade etti.

Transfer Sürecinin Zorlukları

Eken, transfer döneminin her kulüp için zorlu bir süreç olduğunu belirterek, “Bu dönem, kadromuzu güçlendirmek için büyük fırsatlar sunarken, aynı zamanda çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor,” dedi.

Many players hesitate in their decision-making process as they await offers from various clubs, causing potential delays in transfer negotiations.”

Taraftar Desteği Hayati Önem Taşıyor

Eken, taraftarların kulübün en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, “Sizlerin desteği olmadan daha büyük başarılara ulaşmamız mümkün değil. Bu sezon kombine bilet alarak takımımıza destek olmanızı bekliyoruz,” diyerek çağrıda bulundu.

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