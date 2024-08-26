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Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sivasspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç hazırlıklarına başladı ve antrenmanlara hız verdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 21:31
Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hızla başladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, antrenmanların kulüp tesislerinde, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildiği bildirildi.

Antrenman Detayları

Antrenmanlar, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı ve ardından dayanıklılık çalışmalarına geçildi. Kırmızı-beyazlı takım, dar alanda oyun oynatarak çalışmalarını sürdürdü ve günü yarı sahada yapılan bir maçla tamamladı. Yenilenme Çalışmaları

Eyüpspor ile oynanan son maçta 90 dakika sahada kalan futbolcular, özel bir yenilenme çalışması ile antrenmana katıldılar.

Taraftara Açık Antrenman

Sivasspor, yarın düzenleyeceği antrenmanı, basın ve taraftarların katılımına açık olarak gerçekleştirecek. Bu antrenman, oyuncuların Beşiktaş maçına olan hazırlık sürecini daha da artıracak.

Maç Bilgileri

Beşiktaş ile karşılaşma, 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Tüpraş Stadı'nda yapılacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

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